В Белгородской области два села остались без света после обстрела ВСУ
Гладков: В Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка
ВСУ вновь попытались атаковать Белгородскую область. Как передаёт в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков, в этот раз под обстрел попал населённый пункт Новая Таволжанка, расположенный в Шебекинском городском округе.
Губернатор сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал. В то же время оказалась повреждена линия электропередачи, в результате чего жители этого села и Архангельского остались без света.
"Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", — написал Гладков.
Ранее Гладков уже рассказывал об аналогичном происшествии, случившемся 31 мая на окраине города Шебекино. Губернатор сообщил, что там украинский дрон-камикадзе атаковал работавший в поле КамАЗ.
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