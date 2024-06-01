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Регион
31 мая, 22:01

В Белгородской области два села остались без света после обстрела ВСУ

Гладков: В Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка

ВСУ вновь попытались атаковать Белгородскую область. Как передаёт в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков, в этот раз под обстрел попал населённый пункт Новая Таволжанка, расположенный в Шебекинском городском округе.

Губернатор сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал. В то же время оказалась повреждена линия электропередачи, в результате чего жители этого села и Архангельского остались без света.

"Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", — написал Гладков.

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Ранее Гладков уже рассказывал об аналогичном происшествии, случившемся 31 мая на окраине города Шебекино. Губернатор сообщил, что там украинский дрон-камикадзе атаковал работавший в поле КамАЗ.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Алексей Соловьёв
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