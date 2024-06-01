В Белгородской области два села остались без света после обстрела ВСУ

ВСУ вновь попытались атаковать Белгородскую область. Как передаёт в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков, в этот раз под обстрел попал населённый пункт Новая Таволжанка, расположенный в Шебекинском городском округе.

Губернатор сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал. В то же время оказалась повреждена линия электропередачи, в результате чего жители этого села и Архангельского остались без света.

"Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", — написал Гладков.