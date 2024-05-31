В ДНР при обстрелах ВСУ погибло пять человек, ещё три получили ранения

В Донецкой Народной Республике в пятницу, 31 мая, при обстрелах со стороны ВСУ погибли пять мирных жителей, ещё три получили ранения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

"В результате утреннего массированного обстрела из РСЗО по посёлку Старомихайловка Кировского района Донецка погибли две женщины 1948 и 1988 года рождения, мужчина 1985 года рождения, ранены женщина 1951 года рождения и мужчина 1989 года рождения", — написал он в телеграм-канале.

По словам Пушилина, при обстреле ВСУ в селе Луганское Петровского района Донецка погибла женщина 1961 года рождения, а в Александровке — женщина 1963 года рождения. Кроме того, в Ясиноватском муниципальном округе при детонации взрывоопасного предмета ранения получил мужчина 1983 года рождения. С начала суток от обстрелов украинских войск в ДНР повреждены 11 жилых домов и три легковых автомобиля в Кировском районе Донецка, а также сельская амбулатория и клуб в Петровском районе столицы региона. Как уточнил глава республики, на данный момент противник выпустил 66 боеприпасов с применением дронов-камикадзе, реактивной артиллерии, ствольной артиллерии калибра 155 мм, в том числе кассетного типа.