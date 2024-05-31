ВСУ ранили 12 жителей Харьковской области, пытаясь помешать обстрелами эвакуации

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ранили 12 жителей Харьковской области, пытаясь помешать эвакуации населения обстрелами. Об этом в пятницу, 31 мая, заявил заместитель главы местной военно-гражданской администрации (ВГА) по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"Всего в результате применения боевиками вооружённых формирований Украины запрещённых средств в отношении мирного населения были ранены 12 человек, которые в данный момент проходят лечение в медицинских учреждениях Российской Федерации", — отметил он в беседе с журналистами.

Лисняк добавил, что сотрудники администрации при поддержке военных и МЧС эвакуировали более 100 человек.

"По словам очевидцев, при эвакуации жителей из села Гатище Харьковской области на территорию Российской Федерации с оккупированной территории был направлен разведывательный дрон, который подтвердил наличие скопления гражданского населения с личными вещами без сопровождения военнослужащих", — указал он.

По словам Лисняка, через несколько минут после съёмки украинский дрон-камикадзе ударил по мирным жителям. Предположительно, в зоне удара беспилотника находилось 17 человек. Ранив людей, ВСУ продолжили обстрел, чтобы не подпустить медицинские группы для эвакуации. В результате у двух женщин произошёл некроз нижних конечностей, их ампутировали.