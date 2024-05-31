ВСУ ранили 12 жителей Харьковской области, пытаясь помешать обстрелами эвакуации
Вооружённые силы Украины (ВСУ) ранили 12 жителей Харьковской области, пытаясь помешать эвакуации населения обстрелами. Об этом в пятницу, 31 мая, заявил заместитель главы местной военно-гражданской администрации (ВГА) по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
"Всего в результате применения боевиками вооружённых формирований Украины запрещённых средств в отношении мирного населения были ранены 12 человек, которые в данный момент проходят лечение в медицинских учреждениях Российской Федерации", — отметил он в беседе с журналистами.
Лисняк добавил, что сотрудники администрации при поддержке военных и МЧС эвакуировали более 100 человек.
"По словам очевидцев, при эвакуации жителей из села Гатище Харьковской области на территорию Российской Федерации с оккупированной территории был направлен разведывательный дрон, который подтвердил наличие скопления гражданского населения с личными вещами без сопровождения военнослужащих", — указал он.
По словам Лисняка, через несколько минут после съёмки украинский дрон-камикадзе ударил по мирным жителям. Предположительно, в зоне удара беспилотника находилось 17 человек. Ранив людей, ВСУ продолжили обстрел, чтобы не подпустить медицинские группы для эвакуации. В результате у двух женщин произошёл некроз нижних конечностей, их ампутировали.
Известно, что удар нанесло подразделение Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Незалежной "Кракен" по приказу заместителя командира взвода Владимира Шварова. Сотрудники Центра фиксации военных преступлений УВД ВГА Харьковской области возбудили уголовное дело против Шварова по статьям о применении запрещённых средств и методов ведения войны и геноцид. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
ТАСС / Елизавета Демидова