В Харьковской области произошло 5 взрывов на объектах инфраструктуры
В Харьковской области раздалось 5 взрывов рядом с объектами инфраструктуры. Об этом сообщил журналистам глава Малоданиловской общины Александр Гололобов.
"В общей сложности противником были нанесены пять ракетных ударов. (Удары пришлись. — Прим. Life.ru) по объектам инфраструктуры", — заявил Гололобов.
Последствия взрывов в Харьковской области. Фото © Телеграм / Гололобов Олександр
Чиновник сначала удалил сообщение в своём telegram-канале с фотографиями, подтверждающими взрывы в регионе, но позже вернул соответствующий пост.
Ранее в Днепре и Харькове произошло несколько взрывов на фоне воздушной тревоги. Мэр Харькова сообщил о повреждении в городе критической инфраструктуры. Кроме того, под ударом оказался город Павлоград.
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