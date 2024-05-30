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Регион
30 мая, 07:52

В Харьковской области произошло 5 взрывов на объектах инфраструктуры

В Харьковской области раздалось 5 взрывов рядом с объектами инфраструктуры. Об этом сообщил журналистам глава Малоданиловской общины Александр Гололобов.

"В общей сложности противником были нанесены пять ракетных ударов. (Удары пришлись. — Прим. Life.ru) по объектам инфраструктуры", — заявил Гололобов.

Последствия взрывов в Харьковской области. Фото © Телеграм / Гололобов Олександр

Последствия взрывов в Харьковской области. Фото © Телеграм / Гололобов Олександр

Чиновник сначала удалил сообщение в своём telegram-канале с фотографиями, подтверждающими взрывы в регионе, но позже вернул соответствующий пост.

Ранее в Днепре и Харькове произошло несколько взрывов на фоне воздушной тревоги. Мэр Харькова сообщил о повреждении в городе критической инфраструктуры. Кроме того, под ударом оказался город Павлоград.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mykhailo Brodskyi

Владимир Озеров
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