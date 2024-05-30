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Регион
30 мая, 00:21

В Днепре и Харькове произошло несколько взрывов на фоне воздушной тревоги

В украинском Днепре раздались взрывы, пишет телеграм-канал "Днепр оперативный". Всё произошло на фоне воздушной тревоги, действующей в регионе.

Всего в городе прозвучало несколько взрывов. Также хлопки были слышны в городе Павлограде. Власти обратились к людям с призывом оставаться в укрытиях. По данным украинского телеканала "Общественное", в Харькове тоже раздались взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры.

Министерство цифровой информации сообщает, что тревога объявлена в 12 областях Украины.

В Житомирской области Украины раздались взрывы на фоне воздушной тревоги
В Житомирской области Украины раздались взрывы на фоне воздушной тревоги

Ранее сообщалось, что в Одессе прогремел взрыв на фоне звучащей воздушной тревоги. Накануне также сообщалось о взрыве в районе порта Одессы. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, у сторонников киевского режима была настоящая истерика, так как "накрыли что-то интересное".

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Shutterstock / FOTODOM / Everyonephot

Анатолий Симоненко
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