В Житомирской области Украины раздались взрывы на фоне воздушной тревоги

В Житомирской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщают местные СМИ.

На всей территории Незалежной объявлена воздушная тревога. Других подробностей не приводится. Вместе с тем, по данным украинских СМИ, взрывы также произошли в Киевской и Хмельницкой областях.