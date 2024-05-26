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Регион
26 мая, 09:16

В Житомирской области Украины раздались взрывы на фоне воздушной тревоги

В Житомирской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщают местные СМИ.

На всей территории Незалежной объявлена воздушная тревога. Других подробностей не приводится. Вместе с тем, по данным украинских СМИ, взрывы также произошли в Киевской и Хмельницкой областях.

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Напомним, в ночь на 26 мая воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Взрывы гремели в Житомирской области и в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. Кроме того, взрывы произошли в Киевской и Хмельницкой областях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Дарья Нарыкова
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