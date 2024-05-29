В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Одессе прогремел взрыв на фоне звучащей воздушной тревоги. Об этом написали в телеграм-канале "Страна.ua".
"Сообщают о взрыве в Одессе", — информировало украинское СМИ.
Официального подтверждения информации пока не поступило.
Накануне сообщалось о взрыве в районе порта Одессы. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, у сторонников киевского режима была настоящая истерика, так как "накрыли что-то интересное".
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