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Регион
29 мая, 20:27

В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Одессе прогремел взрыв на фоне звучащей воздушной тревоги. Об этом написали в телеграм-канале "Страна.ua".

"Сообщают о взрыве в Одессе", — информировало украинское СМИ.

Официального подтверждения информации пока не поступило.

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Накануне сообщалось о взрыве в районе порта Одессы. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, у сторонников киевского режима была настоящая истерика, так как "накрыли что-то интересное".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pawel Radomski

Лариса Сафронова
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