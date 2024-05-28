"Очень сильно гахнуло": Подполье сообщило о взрыве в районе порта Одессы

В Одессе на фоне воздушной тревоги раздался взрыв. Предположительно, всё произошло недалеко от порта ближе к району Пересыпь. Об этом вечером во вторник, 28 мая, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Одесса, прилетело. В 16:22 сразу после объявления тревоги очень сильно гахнуло, облачность низкая перед дождём, не видно, куда прилетело. Пишут, район Пересыпи, территория порта", — написал он в телеграм-канале.

По словам Лебедева, есть информация о направившихся в сторону порта машинах скорой помощи. Он добавил, что у сторонников киевского режима сейчас настоящая истерика, так как "накрыли что-то интересное".