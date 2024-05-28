"Очень сильно гахнуло": Подполье сообщило о взрыве в районе порта Одессы
Подпольщик Лебедев: Взрыв прогремел в Одессе в районе порта ближе к Пересыпи
Место взрыва, прогремевшего в Одессе в районе порта ближе к Пересыпи. Обложка © Telegram / Типичная Одесса
В Одессе на фоне воздушной тревоги раздался взрыв. Предположительно, всё произошло недалеко от порта ближе к району Пересыпь. Об этом вечером во вторник, 28 мая, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Одесса, прилетело. В 16:22 сразу после объявления тревоги очень сильно гахнуло, облачность низкая перед дождём, не видно, куда прилетело. Пишут, район Пересыпи, территория порта", — написал он в телеграм-канале.
По словам Лебедева, есть информация о направившихся в сторону порта машинах скорой помощи. Он добавил, что у сторонников киевского режима сейчас настоящая истерика, так как "накрыли что-то интересное".
Ранее Life.ru писал, что на днях в Житомирской области Украины прогремели взрывы. На всей территории Незалежной объявили воздушную тревогу. Кроме того, местные СМИ сообщали о громких звуках и в Киевской и Хмельницкой областях.