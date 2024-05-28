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Регион
28 мая, 17:26
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"Очень сильно гахнуло": Подполье сообщило о взрыве в районе порта Одессы

Подпольщик Лебедев: Взрыв прогремел в Одессе в районе порта ближе к Пересыпи

Место взрыва, прогремевшего в Одессе в районе порта ближе к Пересыпи. Обложка © Telegram / Типичная Одесса

Место взрыва, прогремевшего в Одессе в районе порта ближе к Пересыпи. Обложка © Telegram / Типичная Одесса

В Одессе на фоне воздушной тревоги раздался взрыв. Предположительно, всё произошло недалеко от порта ближе к району Пересыпь. Об этом вечером во вторник, 28 мая, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Одесса, прилетело. В 16:22 сразу после объявления тревоги очень сильно гахнуло, облачность низкая перед дождём, не видно, куда прилетело. Пишут, район Пересыпи, территория порта", — написал он в телеграм-канале.

По словам Лебедева, есть информация о направившихся в сторону порта машинах скорой помощи. Он добавил, что у сторонников киевского режима сейчас настоящая истерика, так как "накрыли что-то интересное".

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

Ранее Life.ru писал, что на днях в Житомирской области Украины прогремели взрывы. На всей территории Незалежной объявили воздушную тревогу. Кроме того, местные СМИ сообщали о громких звуках и в Киевской и Хмельницкой областях.

Никита Осипов
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