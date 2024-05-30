Армия России контролирует уже 50% Волчанска Ганчев: Российская армия уже освободила половину Волчанска в Харьковской области 30 мая, 09:01 8881 8881 Российская армия уже освободила половину Волчанска в Харьковской области. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские военные взяли под свой контроль около половины города Волчанска в Харьковской области, однако украинская армия продолжает совершать попытки контратаковать. Об этом журналистам рассказал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в кулуарах форсайт-форума "Какая победа нам нужна?" в Москве.

"Они [ВСУ] постоянно предпринимают попытки контратаковать наши позиции. На сегодняшний день примерно 50% города Волчанска уже освобождено. Город разделяется речкой Волчьей, которая является естественной водной преградой", — уточнил чиновник.

Он добавил, что украинские военнослужащие при отступлении уничтожают мосты через реку, на данный момент в городе завязались уличные позиционные бои, российские солдаты наступают метр за метром.

Авторы Татьяна Миссуми