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Регион

Армия России контролирует уже 50% Волчанска

Ганчев: Российская армия уже освободила половину Волчанска в Харьковской области

30 мая, 09:01
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Российская армия уже освободила половину Волчанска в Харьковской области. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российская армия уже освободила половину Волчанска в Харьковской области. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские военные взяли под свой контроль около половины города Волчанска в Харьковской области, однако украинская армия продолжает совершать попытки контратаковать. Об этом журналистам рассказал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в кулуарах форсайт-форума "Какая победа нам нужна?" в Москве.

"Они [ВСУ] постоянно предпринимают попытки контратаковать наши позиции. На сегодняшний день примерно 50% города Волчанска уже освобождено. Город разделяется речкой Волчьей, которая является естественной водной преградой", уточнил чиновник.

Он добавил, что украинские военнослужащие при отступлении уничтожают мосты через реку, на данный момент в городе завязались уличные позиционные бои, российские солдаты наступают метр за метром.

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Напомним, в Харьковской области продолжается наступление ВС России. Наша армия добивается успехов, оттесняя ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Сейчас наиболее активные бои разворачиваются в Волчанске, который уже сравнивают с Бахмутом. О плачевном положении украинской армии на фронте рассказал сам Владимир Зеленский.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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