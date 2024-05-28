Военкоры показали видео из их багги после подрыва на мине под Волчанском
Военкор Коц рассказал о состоянии оператора Пушина после подрыва на мине
Александр Коц и Александр Пушин (справа). Обложка © kp.ru / Аелксандр Коц
Оператор ВГТРК Александр Пушин получил серьёзное ранение, когда машина со съёмочной группой подорвалась на мине. Об этом рассказал kp.ru военкор Александр Коц, находившийся рядом с пострадавшим в момент инцидента.
Подбитый багги. Фото © kp.ru / Александр Коц
Съёмочная бригада возвращалась из Волчанска, где работала над репортажем. В кабине багги сидели Коц, Пушин и водитель, остальные разместились в кузове. Внезапно автомобиль буквально подбросило, раздался взрыв. Полностью оказались уничтожены задние колёса, повредилось управление, а осколки пробили днище и попали в бедро и коленку оператора.
Александр Пушин после ранения в багги. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition
По словам Коца, Пушин проявил удивительное мужество, хладнокровно наложил на рану жгут и продолжил вести съёмку. Водитель пытался удержать багги и вывести из опасной зоны. Коц полагает, что мину подбросил украинский дрон, так как по дороге в Волчанск её не было. Сейчас Пушина доставили в больницу. "Зато сюжет огонь сняли!" — сказал он военкору.
Напомним, в Харьковской области продолжается наступление ВС России. Наша армия добивается успехов, оттесняя ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Сейчас наиболее активные бои разворачивают в Волчанске, который уже сравнивают с Бахмутом. О плачевном положении украинской армии на фронте рассказал сам Владимир Зеленский.