Военкоры показали видео из их багги после подрыва на мине под Волчанском Военкор Коц рассказал о состоянии оператора Пушина после подрыва на мине 4250 4250 Александр Коц и Александр Пушин (справа). Обложка © kp.ru / Аелксандр Коц

Оператор ВГТРК Александр Пушин получил серьёзное ранение, когда машина со съёмочной группой подорвалась на мине. Об этом рассказал kp.ru военкор Александр Коц, находившийся рядом с пострадавшим в момент инцидента.

Подбитый багги. Фото © kp.ru / Александр Коц

Съёмочная бригада возвращалась из Волчанска, где работала над репортажем. В кабине багги сидели Коц, Пушин и водитель, остальные разместились в кузове. Внезапно автомобиль буквально подбросило, раздался взрыв. Полностью оказались уничтожены задние колёса, повредилось управление, а осколки пробили днище и попали в бедро и коленку оператора.

Александр Пушин после ранения в багги. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

По словам Коца, Пушин проявил удивительное мужество, хладнокровно наложил на рану жгут и продолжил вести съёмку. Водитель пытался удержать багги и вывести из опасной зоны. Коц полагает, что мину подбросил украинский дрон, так как по дороге в Волчанск её не было. Сейчас Пушина доставили в больницу. "Зато сюжет огонь сняли!" — сказал он военкору.

Авторы Татьяна Миссуми