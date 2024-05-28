Военкор ВГТРК Пушин подорвался на мине на СВО в Харьковской области

Военкор ВГТРК Александр Пушин получил ранение в зоне спецоперации в Харьковской области. Сейчас он госпитализирован, его жизнь вне опасности, сообщили на телеканале "Россия 24".

"Наш оператор Александр Пушин сейчас находится в больнице, его жизни сейчас ничего не угрожает. Мы желаем скорейшего выздоровления военному корреспонденту ВГТРК", — рассказала телеведущая во время эфира.

В репортаже уточнили, что оператор получил ранение при подрыве мины, осколки которой поразили его ногу. Пострадавший, не желая отвлекать боевую группу и замедлять её, самостоятельно наложил себе турникет.