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Регион
Опубликовано 28 мая 2024, 10:34
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Военкор ВГТРК Пушин подорвался на мине на СВО в Харьковской области

Военкор ВГТРК Александр Пушин получил ранение в зоне спецоперации в Харьковской области. Сейчас он госпитализирован, его жизнь вне опасности, сообщили на телеканале "Россия 24".

"Наш оператор Александр Пушин сейчас находится в больнице, его жизни сейчас ничего не угрожает. Мы желаем скорейшего выздоровления военному корреспонденту ВГТРК", рассказала телеведущая во время эфира.

В репортаже уточнили, что оператор получил ранение при подрыве мины, осколки которой поразили его ногу. Пострадавший, не желая отвлекать боевую группу и замедлять её, самостоятельно наложил себе турникет.

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Российские военные корреспонденты регулярно рискуют жизнью и здоровьем в зоне вооружённого конфликта на Украине. К сожалению, не всегда дело ограничивается лишь ранениями. Совсем недавно стало известно о том, что в зоне СВО погиб военкор "Известий" Семён Ерёмин, работавший там с февраля 2022 года. Это он выпустил репортаж из Волновахи, когда ВС РФ зашли в город и сняли висевший на въезде флаг Украины.

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Shutterstock / FOTODOM / breakermaximus

Юрий Лысенко
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