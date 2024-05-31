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Регион
31 мая, 07:57
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Белоусов раскрыл, сколько населённых пунктов ВС РФ освободили всего за май

Белоусов: Продвижение идёт на всех тактических направлениях СВО

Российские войска вынудили украинскую армию отступить на восемь-девять километров на важных участках в Харьковской области. Об этом заявил на заседании Совета министров обороны ОДКБ в пятницу, 31 мая, министр обороны Андрей Белоусов. Продвижение, по его данным, идёт на всех тактических направлениях спецоперации.

"В результате наших активных действий на важных участках в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров", — рассказал Белоусов.

Министр отметил, что в течение мая благодаря мужественным и профессиональным действиям российских военнослужащих были освобождены 28 населённых пунктов, а в целом в текущем году под контроль Российской армии перешло 880 квадратных километров территории.

ВС России освободили ещё один населённый пункт в Харьковской области
ВС России освободили ещё один населённый пункт в Харьковской области

Ранее в Госдуме заявили, что Часов Яр в ДНР вскоре будет освобождён. Кроме того, Армия России контролирует уже 50% Волчанска.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Марина Калегина
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