В Госдуме заявили, что Часов Яр в ДНР вскоре будет освобождён
Водолацкий: Территорию Часова Яра в ДНР освободили примерно на 70%
Территорию города Часов Яр в ДНР освободили примерно на 70%, рассказал ТАСС первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции, а также связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
"Естественно, Часов Яр будет освобождён, мы продвигаемся. Естественно, это бетон, это бетонные укрепления, это не голая степь, и каждый "опорник" нужно выковыривать, это время", — пояснил Водолацкий.
Он также заявил, что среди тех, кто сдаётся в плен на этой территории, мобилизованные граждане Украины, которых "поймали на улице".
Ранее генерал в отставке заявил, что выстроить качественную оборону на территории Часова Яра помешает дефицит людей, а замглавы ГУР Скибицкий считает, что ВС РФ неминуемо заберут контроль над населённым пунктом так же, как это было в Авдеевке. Это откроет новые возможности для продолжения наступления Российской армии в регионе, поскольку Часов Яр занимает господствующую высоту.
Shutterstock / FOTODOM / Worradirek