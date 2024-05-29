В Госдуме заявили, что Часов Яр в ДНР вскоре будет освобождён

Территорию города Часов Яр в ДНР освободили примерно на 70%, рассказал ТАСС первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции, а также связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Естественно, Часов Яр будет освобождён, мы продвигаемся. Естественно, это бетон, это бетонные укрепления, это не голая степь, и каждый "опорник" нужно выковыривать, это время", — пояснил Водолацкий.