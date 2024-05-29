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Регион
29 мая, 20:03

В Госдуме заявили, что Часов Яр в ДНР вскоре будет освобождён

Водолацкий: Территорию Часова Яра в ДНР освободили примерно на 70%

Территорию города Часов Яр в ДНР освободили примерно на 70%, рассказал ТАСС первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции, а также связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Естественно, Часов Яр будет освобождён, мы продвигаемся. Естественно, это бетон, это бетонные укрепления, это не голая степь, и каждый "опорник" нужно выковыривать, это время", — пояснил Водолацкий.

Он также заявил, что среди тех, кто сдаётся в плен на этой территории, мобилизованные граждане Украины, которых "поймали на улице".

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Ранее генерал в отставке заявил, что выстроить качественную оборону на территории Часова Яра помешает дефицит людей, а замглавы ГУР Скибицкий считает, что ВС РФ неминуемо заберут контроль над населённым пунктом так же, как это было в Авдеевке. Это откроет новые возможности для продолжения наступления Российской армии в регионе, поскольку Часов Яр занимает господствующую высоту.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Worradirek

Анатолий Симоненко
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