Падение неизбежно: На Украине рассказали, где ждут "новую Авдеевку"
Замглавы ГУР Скибицкий: Часов Яр неизбежно падёт под ударами Российской армии
Находящийся в ДНР город Часов Яр обязательно перейдёт под контроль Российской армии. Как считает заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий, освобождение данного населённого пункта ВС РФ — лишь вопрос времени.
"Текущая проблема Украины — это расположенный на высотах укрепрайон в городе Часов Яр. <...> По словам генерала, его падение на манер Авдеевки, вероятно, лишь вопрос времени", — приводит слова Скибицкого журнал Economist.
Журналисты подчеркнули, что взятие этого города сильно ударит по ВСУ и откроет новые возможности для российских сил. Сам Скибицкий заявил, что украинская армия ещё никогда не находилась в таком сложном положении, как сейчас.
Как писал Life.ru, бои за находящийся в ДНР город Часов Яр, который был для украинского командования важным логистическим хабом с 2014 года, ведутся уже несколько недель. Российские силы взяли под контроль все ведущие туда дороги, бои идут в пригородах Часова Яра. 8 апреля российские штурмовики захватили важный опорный пункт ВСУ возле населённого пункта. О том, что ВСУ не смогут удержать город, говорят и украинское командование, и зарубежные СМИ.
VK / Минобороны РФ