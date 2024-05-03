Находящийся в ДНР город Часов Яр обязательно перейдёт под контроль Российской армии. Как считает заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий, освобождение данного населённого пункта ВС РФ — лишь вопрос времени.

"Текущая проблема Украины — это расположенный на высотах укрепрайон в городе Часов Яр. <...> По словам генерала, его падение на манер Авдеевки, вероятно, лишь вопрос времени", — приводит слова Скибицкого журнал Economist.