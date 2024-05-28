Российские силы готовятся к битве похлеще "бахмутской мясорубки" за город-крепость на горе

Часов Яр имеет стратегически важное значение из-за расположения на господствующей высоте, его взятие откроет путь к освобождению подконтрольной ВСУ Славянско-Краматорской агломерации. Поэтому бои за этот город-крепость на горе будут суровыми. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова замкомандира отряда "Байкал" бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос.

"Я прошёл "бахмутскую мясорубку" (битву за Артёмовск. — Прим. Life.ru). Скажу прямо: в Часовом Яре нас будут встречать горячо. Город на возвышенности — это усложняет продвижение", — объяснил военный.