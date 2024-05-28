Российские силы готовятся к битве похлеще "бахмутской мясорубки" за город-крепость на горе
Замкомандира отряда "Байкал" сравнил бои за Часов Яр с битвой за Артёмовск
Часов Яр имеет стратегически важное значение из-за расположения на господствующей высоте, его взятие откроет путь к освобождению подконтрольной ВСУ Славянско-Краматорской агломерации. Поэтому бои за этот город-крепость на горе будут суровыми. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова замкомандира отряда "Байкал" бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос.
"Я прошёл "бахмутскую мясорубку" (битву за Артёмовск. — Прим. Life.ru). Скажу прямо: в Часовом Яре нас будут встречать горячо. Город на возвышенности — это усложняет продвижение", — объяснил военный.
Он подчеркнул, что населённый пункт уступает Артёмовску по своим размерам, однако это нисколько не делает его освобождение проще.
Настроения высокопоставленных украинских военных относительно ситуации с Часовым Яром можно охарактеризовать как упаднические. К примеру, генерал ВСУ в отставке Кривонос заявил, что выстроить качественную оборону там помешает дефицит людей, а замглавы ГУР Скибицкий считает, что ВС РФ неминуемо заберут контроль над населённым пунктом так же, как это было в Авдеевке. Это откроет новые возможности для продолжения наступления Российской армии в регионе, поскольку Часов Яр занимает господствующую высоту.
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