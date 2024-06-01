Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 22:10

Сирена ракетной опасности звучит в Белгороде и Белгородском районе

Сирены ракетной опасности запущены в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил глава региона Вячеслав Гладков.

"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — напомнил глава региона.

КамАЗ загорелся после атаки дрона ВСУ в Белгородской области
КамАЗ загорелся после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Ранее Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Новая Таволжанка. В результате происшествия никто не пострадал, повреждения получила линия электропередач.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / irisff

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров