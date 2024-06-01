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Регион
1 июня, 05:24

ВСУ обстреляли село в Белгородской области, повреждено семь частных жилых домов

Губернатор Гладков: Село Беленькое попало под обстрел ВСУ

Село Беленькое Борисовского района попало под обстрел ВСУ. Пострадавших нет, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

При этом в семи частных жилых домовладениях есть повреждения: выбиты окна, посечены кровли и хозпостройки. Специальные службы работают на месте, подомовой обход продолжается.

ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали село в Белгородской области
ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали село в Белгородской области

Ранее Life.ru сообщал о воздушных целях, которые были сбиты российским ПВО под Белгородом. После отражения атаки в посёлке Разумное произошло возгорание кровли частного жилого домовладения. Пожарными расчётами очаг возгорания был оперативно ликвидирован.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Synelnykov

Николай Рюмин
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