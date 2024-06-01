ВСУ обстреляли село в Белгородской области, повреждено семь частных жилых домов

При этом в семи частных жилых домовладениях есть повреждения: выбиты окна, посечены кровли и хозпостройки. Специальные службы работают на месте, подомовой обход продолжается.

Ранее Life.ru сообщал о воздушных целях, которые были сбиты российским ПВО под Белгородом. После отражения атаки в посёлке Разумное произошло возгорание кровли частного жилого домовладения. Пожарными расчётами очаг возгорания был оперативно ликвидирован.