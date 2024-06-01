ВСУ обстреляли село в Белгородской области, повреждено семь частных жилых домов
Губернатор Гладков: Село Беленькое попало под обстрел ВСУ
Село Беленькое Борисовского района попало под обстрел ВСУ. Пострадавших нет, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
При этом в семи частных жилых домовладениях есть повреждения: выбиты окна, посечены кровли и хозпостройки. Специальные службы работают на месте, подомовой обход продолжается.
Ранее Life.ru сообщал о воздушных целях, которые были сбиты российским ПВО под Белгородом. После отражения атаки в посёлке Разумное произошло возгорание кровли частного жилого домовладения. Пожарными расчётами очаг возгорания был оперативно ликвидирован.
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