ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали село в Белгородской области
Гладков: ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали белгородское село Мокрая Орловка
Белгородское село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате происшествия никто не пострадал.
"Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. <…> В результате падения дрона с последующей детонацией выбиты окна и посечена кровля в одном частном жилом домовладении и повреждён один автомобиль", — написал Гладков в телеграм-канале.
Ранее стало известно об обстреле со стороны ВСУ белгородского села Новая Таволжанка. В результате происшествия никто не пострадал, повреждения получила линия электропередачи. Также сообщалось об уничтожении воздушных целей на подлёте к Белгороду.
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