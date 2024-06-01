ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали село в Белгородской области

Белгородское село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате происшествия никто не пострадал.

"Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. <…> В результате падения дрона с последующей детонацией выбиты окна и посечена кровля в одном частном жилом домовладении и повреждён один автомобиль", — написал Гладков в телеграм-канале.