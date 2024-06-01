На подлёте к Белгороду сбито несколько воздушных целей

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, на подлёте к городу было сбито несколько воздушных целей.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу", — написал он в телеграм-канале.