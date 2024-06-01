На подлёте к Белгороду сбито несколько воздушных целей
Гладков: Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, на подлёте к городу было сбито несколько воздушных целей.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу", — написал он в телеграм-канале.
Информация о последствиях в настоящее время уточняется. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений, добавил Гладков.
Напомним, 1 июня ВСУ продолжают попытки атаковать Белгородскую область. Так, один FPV-дрон атаковал село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Позднее под обстрел попало село Беленькое Борисовского района. А сегодня утром в небе над регионом сбили два беспилотника самолётного типа. Через несколько часов силы ПВО сбили ещё два вражеских БПЛА в Белгородской области.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин