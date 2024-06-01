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Регион
1 июня, 10:04

На подлёте к Белгороду сбито несколько воздушных целей

Гладков: Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, на подлёте к городу было сбито несколько воздушных целей.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу", — написал он в телеграм-канале.

Информация о последствиях в настоящее время уточняется. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений, добавил Гладков.

Напомним, 1 июня ВСУ продолжают попытки атаковать Белгородскую область. Так, один FPV-дрон атаковал село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Позднее под обстрел попало село Беленькое Борисовского района. А сегодня утром в небе над регионом сбили два беспилотника самолётного типа. Через несколько часов силы ПВО сбили ещё два вражеских БПЛА в Белгородской области.

Украинский дрон-камикадзе атаковал работавший в поле КамАЗ под Белгородом
Украинский дрон-камикадзе атаковал работавший в поле КамАЗ под Белгородом
Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Наталья Исакова
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