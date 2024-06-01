Силы ПВО сбили ещё два украинских БПЛА в Белгородской области
Два украинских беспилотника сбили на границе Белгородской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative
Сегодня в 10:45 по московскому времени украинские войска совершили попытку атаковать Белгородскую область с помощью беспилотников самолётного типа. Российские силы ПВО уничтожили два БПЛА противника, сообщает пресс-служба Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.
Напомним, 1 июня ВСУ продолжают попытки атаковать Белгородскую область. Так, один FPV-дрон атаковал село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Позднее под обстрел попало село Беленькое Борисовского района. А около 08:30 мск в небе над регионом сбили два беспилотника самолётного типа.