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Регион
1 июня, 08:36

Силы ПВО сбили ещё два украинских БПЛА в Белгородской области

Два украинских беспилотника сбили на границе Белгородской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative

Два украинских беспилотника сбили на границе Белгородской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative

Сегодня в 10:45 по московскому времени украинские войска совершили попытку атаковать Белгородскую область с помощью беспилотников самолётного типа. Российские силы ПВО уничтожили два БПЛА противника, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

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Напомним, 1 июня ВСУ продолжают попытки атаковать Белгородскую область. Так, один FPV-дрон атаковал село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Позднее под обстрел попало село Беленькое Борисовского района. А около 08:30 мск в небе над регионом сбили два беспилотника самолётного типа.

Николай Рюмин
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