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Регион
1 июня, 07:04

Украинский дрон-камикадзе атаковал работавший в поле КамАЗ под Белгородом

Украинский дрон-камикадзе атаковал КамАЗ в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате взрыва никто не пострадал, однако повреждена кабина большегруза.

"Работающий в поле КамАЗ подвергся атаке со стороны ВСУ <...> Сотрудники сельхозпредприятия успели покинуть место атаки", — написал чиновник в телеграм-канале.

КамАЗ загорелся после атаки дрона ВСУ в Белгородской области
КамАЗ загорелся после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Напомним, 1 июня ВСУ продолжают попытки атаковать Белгородскую область. Так, один FPV-дрон атаковал село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Позднее под обстрел попало село Беленькое Борисовского района. А около 08:30 мск в небе над регионом сбили два беспилотника самолётного типа.

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Telegram / Настоящий Гладков

Матвей Константинов
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