Украинский дрон-камикадзе атаковал работавший в поле КамАЗ под Белгородом

Украинский дрон-камикадзе атаковал КамАЗ в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате взрыва никто не пострадал, однако повреждена кабина большегруза.