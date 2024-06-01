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Регион
1 июня, 15:48

Мирный житель получил ранения при украинском обстреле Шебекина

Гладков: В Шебекине в результате обстрела пострадал мирный житель

В городе Шебекино Белгородской области в результате очередного обстрела ВСУ пострадал сотрудник коммерческого предприятия. У мужчины осколочное ранение спины, руки и левого бедра. В настоящее время его везут в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Также на территории предприятия осколками посечён один автомобиль. Оперативные службы работают на месте", — написал он в телеграм-канале.

Как сообщал Life.ru, 1 июня Вооружённые силы Украины продолжили систематические обстрелы Белгородской области. Один дрон-камикадзе атаковал КамАЗ, работавший в поле под Шебекином. Другой беспилотник ударил по селу Мокрая Орловка, затем под обстрел попало село Беленькое. Также сообщалось, что системы ПВО сбили несколько беспилотников и воздушных целей.

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ТАСС / Артём Геодакян

Наталья Исакова
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