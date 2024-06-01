Мирный житель получил ранения при украинском обстреле Шебекина

В городе Шебекино Белгородской области в результате очередного обстрела ВСУ пострадал сотрудник коммерческого предприятия. У мужчины осколочное ранение спины, руки и левого бедра. В настоящее время его везут в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.