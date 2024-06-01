Мирный житель получил ранения при украинском обстреле Шебекина
Гладков: В Шебекине в результате обстрела пострадал мирный житель
В городе Шебекино Белгородской области в результате очередного обстрела ВСУ пострадал сотрудник коммерческого предприятия. У мужчины осколочное ранение спины, руки и левого бедра. В настоящее время его везут в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Также на территории предприятия осколками посечён один автомобиль. Оперативные службы работают на месте", — написал он в телеграм-канале.
Как сообщал Life.ru, 1 июня Вооружённые силы Украины продолжили систематические обстрелы Белгородской области. Один дрон-камикадзе атаковал КамАЗ, работавший в поле под Шебекином. Другой беспилотник ударил по селу Мокрая Орловка, затем под обстрел попало село Беленькое. Также сообщалось, что системы ПВО сбили несколько беспилотников и воздушных целей.
ТАСС / Артём Геодакян