В Белгороде на фоне ракетной опасности раздалось более 20 взрывов

В Белгороде объявлена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как пишет ТАСС, в городе раздалось более 20 взрывов. Системы ПВО отражают украинскую атаку, в небе видны взлёты ракет. О последствиях обстрела пока не сообщалось.