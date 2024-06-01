В Белгороде на фоне ракетной опасности раздалось более 20 взрывов
В Белгороде объявлена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как пишет ТАСС, в городе раздалось более 20 взрывов. Системы ПВО отражают украинскую атаку, в небе видны взлёты ракет. О последствиях обстрела пока не сообщалось.
Напомним, 1 июня ВСУ продолжили систематические обстрелы Белгородской области. Так, один дрон-камикадзе атаковал КамАЗ, работавший в поле под Шебекином. Другой беспилотник позднее ударил по селу Мокрая Орловка, после чего под обстрел попало село Беленькое. Однако многие беспилотники не достигли целей: сначала системы ПВО сбили два аппарата, через несколько часов — ещё два, а позднее на подлёте к областному центру уничтожили несколько неназванных воздушных целей.
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