ВСУ попытались атаковать Белгородскую область дронами и ракетами "Точка-У"
Силы ПВО РФ сбили две ракеты "Точка-У" и пять дронов ВСУ над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили две тактические ракеты (ТРК) "Точка-У", три дрона над Белгородской областью и один над Брянской областью. Киевский режим попытался совершить террористическую атаку с 10:00 до 12:00 по московскому времени, сообщили в Минобороны РФ в субботу, 1 июня.
"Дежурными средствами ПВО две тактические ракеты ТРК "Точка-У" и три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской и один БПЛА над территорией Брянской областей", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Позднее Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили ещё два украинских дрона в небе над Белгородской областью. ВСУ попытались атаковать регион в период с 12 до 13 часов по московскому времени.
Ранее сегодня, 1 июня, один FPV-дрон атаковал село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Также под обстрел попало село Беленькое Борисовского района. Кроме того, утром в небе над регионом сбили два беспилотника самолётного типа. Через несколько часов силы ПВО сбили ещё два вражеских БПЛА в Белгородской области.
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