Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили две тактические ракеты (ТРК) "Точка-У", три дрона над Белгородской областью и один над Брянской областью. Киевский режим попытался совершить террористическую атаку с 10:00 до 12:00 по московскому времени, сообщили в Минобороны РФ в субботу, 1 июня.

"Дежурными средствами ПВО две тактические ракеты ТРК "Точка-У" и три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской и один БПЛА над территорией Брянской областей", — говорится в сообщении оборонного ведомства.