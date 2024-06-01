Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области

В Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат врезался в движущийся по дороге автомобиль. Как передаёт в своём телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков, в результате случившегося пострадал 19-летний водитель транспортного средства.

Губернатор рассказал, что инцидент произошёл в населённом пункте Борисовка, находящемся в Волоконовском районе. Пострадавшего молодого человека доставили в медучреждение, где у него диагностировали множественные осколочные ранения головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Его машина выгорела полностью.