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Регион
1 июня, 19:42

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области

Гладков: В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал 19-летний местный житель

В Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат врезался в движущийся по дороге автомобиль. Как передаёт в своём телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков, в результате случившегося пострадал 19-летний водитель транспортного средства.

Губернатор рассказал, что инцидент произошёл в населённом пункте Борисовка, находящемся в Волоконовском районе. Пострадавшего молодого человека доставили в медучреждение, где у него диагностировали множественные осколочные ранения головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Его машина выгорела полностью.

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До этого вечером 1 июня Гладков сообщал, что в городе Шебекино Белгородской области в результате очередного обстрела украинских войск пострадал сотрудник коммерческого предприятия. У мужчины осколочное ранение спины, руки и левого бедра.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative

Алексей Соловьёв
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