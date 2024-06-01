Снаряд ВСУ угодил прямо в школу в белгородском селе

Село Муром в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В результате прямого попадания снаряда повреждено здание школы. Также осколками снарядов выбиты окна, посечены заборы, фасады и кровли в трёх частных жилых домовладениях", — написал губернатор в телеграм-канале.