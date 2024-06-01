Снаряд ВСУ угодил прямо в школу в белгородском селе
Гладков: ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области, снаряд попал в школу
Здание школы в селе Муром в Белгородской области, повреждённое из-за обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Село Муром в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В результате прямого попадания снаряда повреждено здание школы. Также осколками снарядов выбиты окна, посечены заборы, фасады и кровли в трёх частных жилых домовладениях", — написал губернатор в телеграм-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксированы повреждения электросетей. Гладков добавил, что на месте работают оперативные службы. Специалисты продолжают производить подомовой обход территории.
Ранее сегодня, 1 июня, один FPV-дрон атаковал село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в Белгородской области. Также под обстрел попало село Беленькое Борисовского района. Кроме того, утром в небе над регионом сбили два беспилотника самолётного типа. Днём стало известно, что ВСУ попытались атаковать регион с помощью двух ракет "Точка-У" и пяти дронов.