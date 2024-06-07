Рыбообрабатывающее предприятие загорелось на Камчатке

Здание рыбоперерабатывающего предприятия "Витязь-авто" охватило пламя на Камчатке. По информации местных телеграм-каналов, ситуация ухудшается с каждой минутой.

Здание рыбоперерабатывающего предприятия "Витязь-авто" охватило пламя на Камчатке. Видео © Telegram / Kamchatka_life.ru

Пожар произошёл в здании завода в посёлке Озёрновском, где находился цех по рыбопереработке и офис. Сотрудники предприятия пытались справиться с пламенем самостоятельно, однако безуспешно. Сейчас на место происшествия направляются пожарные.