Рыбообрабатывающее предприятие загорелось на Камчатке
На Камчатке произошёл пожар на рыбоперерабатывающем заводе "Витязь-авто"
Здание рыбоперерабатывающего предприятия "Витязь-авто" охватило пламя на Камчатке. По информации местных телеграм-каналов, ситуация ухудшается с каждой минутой.
Здание рыбоперерабатывающего предприятия "Витязь-авто" охватило пламя на Камчатке. Видео © Telegram / Kamchatka_life.ru
Пожар произошёл в здании завода в посёлке Озёрновском, где находился цех по рыбопереработке и офис. Сотрудники предприятия пытались справиться с пламенем самостоятельно, однако безуспешно. Сейчас на место происшествия направляются пожарные.
Ранее на НПЗ в Коми произошёл пожар, погибло два человека. Один человек пострадал — его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Причины ЧП выясняются. По факту инцидента Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
Telegram / Kamchatka_life.ru