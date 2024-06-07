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7 июня, 04:56

Рыбообрабатывающее предприятие загорелось на Камчатке

На Камчатке произошёл пожар на рыбоперерабатывающем заводе "Витязь-авто"

Здание рыбоперерабатывающего предприятия "Витязь-авто" охватило пламя на Камчатке. По информации местных телеграм-каналов, ситуация ухудшается с каждой минутой.

Здание рыбоперерабатывающего предприятия "Витязь-авто" охватило пламя на Камчатке. Видео © Telegram / Kamchatka_life.ru

Пожар произошёл в здании завода в посёлке Озёрновском, где находился цех по рыбопереработке и офис. Сотрудники предприятия пытались справиться с пламенем самостоятельно, однако безуспешно. Сейчас на место происшествия направляются пожарные.

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НПЗ загорелся в Новошахтинске после атаки дрона ВСУ, готовится пожарный поезд

Ранее на НПЗ в Коми произошёл пожар, погибло два человека. Один человек пострадал — его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Причины ЧП выясняются. По факту инцидента Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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Telegram / Kamchatka_life.ru

Оксана Попова
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