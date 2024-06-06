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5 июня, 23:51

НПЗ загорелся в Новошахтинске после атаки дрона ВСУ, готовится пожарный поезд

Украинские боевики атаковали дроном Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, спровоцировав пожар. Об этом в ночь на 6 мая сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Пламя охватило площадь 50 квадратных метров. К борьбе с возгоранием привлечено 120 спасателей и 15 единиц техники. Готовится применение пожарного поезда.

"Работы были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведён на безопасное расстояние", — уточнил позже глава региона.

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Недавно ВСУ также нанесли удар по НПЗ в Славянске-на-Кубани, атаковав завод сразу шестью дронами с мощными осколочными зарядами. Предприятие было вынуждено временно приостановить работу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Илья Пушкарев
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