НПЗ загорелся в Новошахтинске после атаки дрона ВСУ, готовится пожарный поезд

Украинские боевики атаковали дроном Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, спровоцировав пожар. Об этом в ночь на 6 мая сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Пламя охватило площадь 50 квадратных метров. К борьбе с возгоранием привлечено 120 спасателей и 15 единиц техники. Готовится применение пожарного поезда.