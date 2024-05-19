На территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) упали шесть беспилотников. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.

"В ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. Зафиксирован один взрыв в районе старого кладбища, один взрыв в хуторе Трудобеликовском", — написал он у себя в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.