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Регион
19 мая, 07:52

Шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани

На территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) упали шесть беспилотников. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.

"В ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. Зафиксирован один взрыв в районе старого кладбища, один взрыв в хуторе Трудобеликовском", написал он у себя в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Девять ракет ATACMS и 61 дрон сбили за ночь над тремя регионами России
Девять ракет ATACMS и 61 дрон сбили за ночь над тремя регионами России

Напомним, что минувшей ночью девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один дрон были уничтожены над территорией Республики Крым. Три беспилотника сбили над Белгородской областью, а над Краснодарским краем уничтожили и перехватили 57 БПЛА.

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Официальный сайт "Славянск ЭКО"

Мирон Сидоров
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