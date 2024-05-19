Атаковавшие НПЗ в Славянске-на-Кубани дроны ВСУ несли заряды с поражающими элементами
Атаковавшие НПЗ в Славянске-на-Кубани дроны ВСУ несли заряды с шариками из стали
Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае, несли заряды с поражающими элементами в виде шариков из стали. Об этом заявил директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев.
"В этот раз БПЛА были больше, заряды несли намного больше, также были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков", — приводит ТАСС слова Труднева.
При этом специалисты не зафиксировали возгораний на территории предприятия после атаки беспилотников. Завод будет полностью обследован, сейчас там проводятся следственные мероприятия. Между тем конкретные повреждения на территории НПЗ пока не установлены.
Напомним, рано утром 19 мая дрон ВСУ упал на нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Возгорания не произошло, пострадавших нет. Всего на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упало шесть беспилотников. После инцидента предприятие приостановило работу, на месте работает полиция.
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