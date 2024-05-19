Атаковавшие НПЗ в Славянске-на-Кубани дроны ВСУ несли заряды с поражающими элементами

Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае, несли заряды с поражающими элементами в виде шариков из стали. Об этом заявил директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев.

"В этот раз БПЛА были больше, заряды несли намного больше, также были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков", — приводит ТАСС слова Труднева.