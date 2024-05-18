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В Севастополе восстановили работу подстанции после налёта БПЛА

18 мая, 08:07
В Севастополе отремонтировали подстанцию после падения на неё обломков БПЛА. Обложка © freepik / evening_tao

В Севастополе отремонтировали подстанцию после падения на неё обломков БПЛА. Обложка © freepik / evening_tao

В Севастополе завершены ремонтные работы на местной подстанции, которая пострадала после падения на неё обломков сбитого беспилотника ВСУ ночью 17 мая. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Сегодня в 6 часов утра все ремонтные работы на подстанции "Севастополь" были завершены, энергоснабжение города восстановлено полностью", подчеркнул чиновник.

Развожаев: В Севастополе находят несдетонировавшие суббоеприпасы сбитых ATACMS
Развожаев: В Севастополе находят несдетонировавшие суббоеприпасы сбитых ATACMS

Напомним, Развожаев рассказал об успешном отражении атаки украинских дронов на Севастополь в ночь на 17 мая. Ответным огнём были уничтожены десятки воздушных беспилотников и более пяти безэкипажных катеров. Пострадавших нет. Однако повреждена подстанция "Севастополь", на которую упали обломки вражеского БПЛА. Власти города обещали за сутки восстановить подачу электричества. До завершения ремонта занятия в школах и детсадах были отменены.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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