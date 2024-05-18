В Севастополе восстановили работу подстанции после налёта БПЛА

В Севастополе отремонтировали подстанцию после падения на неё обломков БПЛА. Обложка © freepik / evening_tao

В Севастополе завершены ремонтные работы на местной подстанции, которая пострадала после падения на неё обломков сбитого беспилотника ВСУ ночью 17 мая. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.