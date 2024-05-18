В Севастополе восстановили работу подстанции после налёта БПЛА
В Севастополе отремонтировали подстанцию после падения на неё обломков БПЛА. Обложка © freepik / evening_tao
В Севастополе завершены ремонтные работы на местной подстанции, которая пострадала после падения на неё обломков сбитого беспилотника ВСУ ночью 17 мая. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня в 6 часов утра все ремонтные работы на подстанции "Севастополь" были завершены, энергоснабжение города восстановлено полностью", — подчеркнул чиновник.
Напомним, Развожаев рассказал об успешном отражении атаки украинских дронов на Севастополь в ночь на 17 мая. Ответным огнём были уничтожены десятки воздушных беспилотников и более пяти безэкипажных катеров. Пострадавших нет. Однако повреждена подстанция "Севастополь", на которую упали обломки вражеского БПЛА. Власти города обещали за сутки восстановить подачу электричества. До завершения ремонта занятия в школах и детсадах были отменены.