Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 09:12

НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после атаки беспилотников

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края приостановил работу после атаки украинских беспилотников. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе предприятия. На территории работают правоохранители.

"Так и есть", — ответили там на соответствующий вопрос РИА "Новости".

Девять ракет ATACMS и 61 дрон сбили за ночь над тремя регионами России
Девять ракет ATACMS и 61 дрон сбили за ночь над тремя регионами России

Напомним, минувшей ночью ВСУ совершили очередной массовый налёт беспилотников на территорию России. В частности, целью стал НПЗ в Славянске-на-Кубани. Возгорания не произошло, пострадавших нет. Всего на территории упало шесть БПЛА.

Обложка ©

Shuttertstock / FOTODOM

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров