НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после атаки беспилотников

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края приостановил работу после атаки украинских беспилотников. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе предприятия. На территории работают правоохранители.

"Так и есть", — ответили там на соответствующий вопрос РИА "Новости".