НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после атаки беспилотников
Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края приостановил работу после атаки украинских беспилотников. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе предприятия. На территории работают правоохранители.
"Так и есть", — ответили там на соответствующий вопрос РИА "Новости".
Напомним, минувшей ночью ВСУ совершили очередной массовый налёт беспилотников на территорию России. В частности, целью стал НПЗ в Славянске-на-Кубани. Возгорания не произошло, пострадавших нет. Всего на территории упало шесть БПЛА.
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