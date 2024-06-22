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22 июня, 05:25

Взрыв привёл к пожару на энергообъекте во Львовской области

На Украине сообщили о пожаре на энергообъекте во Львовской области

Во Львовской области Украины вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом утром 22 июня сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий у себя в Telegram-канале.

"Возник пожар", — проинформировал чиновник без уточнения подробностей.

Согласно информации официальной онлайн-карты воздушной тревоги Украины, сирена во Львовской области не звучала, тревога объявлялась только в Днепропетровской области. Но СМИ писали, что "прилёты" зафиксированы в Днепропетровской, Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой и Львовской областях. Глава ОВА последнего из регионов Максим Козицкий сообщил об одном повреждённом объекте критической инфраструктуры в результате взрывов.

В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Андрей Бражников
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