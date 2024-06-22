Украинские СМИ сообщили о взрывах в пяти областях
Взрывы раздались в ночь на 22 июня на территории пяти украинских областей. Об этом со ссылкой на корреспондентов и очевидцев сообщили местный телеканал ТСН, издание "Суспільне" и главы некоторых военных администраций.
"Прилёты" зафиксированы в Днепропетровской, Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой и Львовской областях. Глава ОВА последнего из регионов Максим Козицкий заявил, что в результате взрывов повреждён один из объектов критической инфраструктуры.
"Возник пожар. На месте уже работают пожарные. Информации о пострадавших не поступало", — написал он.
На фоне потери генерирующих мощностей на Украине Владимир Зеленский задумался об использовании энергии Солнца. Параллельно Незалежная продолжает ставить рекорды по импорту электричества из Европы.
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