Украинские СМИ сообщили о взрывах в пяти областях

Взрывы раздались в ночь на 22 июня на территории пяти украинских областей. Об этом со ссылкой на корреспондентов и очевидцев сообщили местный телеканал ТСН, издание "Суспільне" и главы некоторых военных администраций.

"Прилёты" зафиксированы в Днепропетровской, Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой и Львовской областях. Глава ОВА последнего из регионов Максим Козицкий заявил, что в результате взрывов повреждён один из объектов критической инфраструктуры.