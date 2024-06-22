ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 04:13

Украинские СМИ сообщили о взрывах в пяти областях

Взрывы раздались в ночь на 22 июня на территории пяти украинских областей. Об этом со ссылкой на корреспондентов и очевидцев сообщили местный телеканал ТСН, издание "Суспільне" и главы некоторых военных администраций.

"Прилёты" зафиксированы в Днепропетровской, Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой и Львовской областях. Глава ОВА последнего из регионов Максим Козицкий заявил, что в результате взрывов повреждён один из объектов критической инфраструктуры.

"Возник пожар. На месте уже работают пожарные. Информации о пострадавших не поступало", — написал он.

Серия взрывов прогремела во Львове
Серия взрывов прогремела во Львове

На фоне потери генерирующих мощностей на Украине Владимир Зеленский задумался об использовании энергии Солнца. Параллельно Незалежная продолжает ставить рекорды по импорту электричества из Европы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / kingma photos

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров