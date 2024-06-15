Украина побила рекорд по импорту электричества из Европы

Украина поставила новый рекорд по импорту электричества из европейских стран. 15 июня в страну планируется поставить более чем 35 тыс. МВт в час, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Утром Незалежная получает лишнюю электроэнергию из энергосистемы Польши. Однако лимит на свет у украинцев всё же есть. В субботу по всей стране отключают электричество с 8:00 до 23:00.