Украина побила рекорд по импорту электричества из Европы
Украина поставила новый рекорд по импорту электричества из европейских стран. 15 июня в страну планируется поставить более чем 35 тыс. МВт в час, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Утром Незалежная получает лишнюю электроэнергию из энергосистемы Польши. Однако лимит на свет у украинцев всё же есть. В субботу по всей стране отключают электричество с 8:00 до 23:00.
Напомним, Украина потеряла около 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации из-за ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре. Как уже отмечали в "Укрэнерго", страна не сможет восстановить все повреждённые объекты до наступления холодов. Ущерб киевской энергетике превысил уже миллиард долларов. Из-за напряжённой ситуации было принято решение о введении лимитов потребления электричества.
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