Украине предрекли возвращение в средневековье из-за проблем с электричеством
Военный эксперт Матвийчук: Перебои электричества на Украине отразятся на ВСУ
От проблемы с электроэнергией на Украине страдают производственные мощности её военно-промышленного комплекса. Если энергетический ресурс иссякнет, в страну вернётся средневековое хозяйство и ручной труд. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
"Украина, как бывшая Советская Социалистическая Республика, была электрифицирована практически на 100%. То есть это была высокотехнологическая республика. Сегодня, когда иссякает энергетический ресурс, республика превращается в средневековое хозяйство с ручным трудом. Конечно, это скажется на военно-промышленном производстве", — считает офицер.
По его словам, многие уверены, что Украине вообще не нужно самостоятельно производить оружие, поскольку в этом вопросе её полностью снабжает Запад. Однако с ним непросто, ведь европейские представители играют в одни ворота и могут с лёгкостью изменить своё решение.
"Украина превращается в разорённую политическими интригами страну, которая не может обеспечить ни жизнь своему народу, ни боеспособность своей армии", — резюмировал Матвийчук.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина потеряла около 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации из-за ударов Российской армии по энергетической инфраструктуре. При этом он отметил, что у Киева уже есть план по восстановлению утраченного.
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