От проблемы с электроэнергией на Украине страдают производственные мощности её военно-промышленного комплекса. Если энергетический ресурс иссякнет, в страну вернётся средневековое хозяйство и ручной труд. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

"Украина, как бывшая Советская Социалистическая Республика, была электрифицирована практически на 100%. То есть это была высокотехнологическая республика. Сегодня, когда иссякает энергетический ресурс, республика превращается в средневековое хозяйство с ручным трудом. Конечно, это скажется на военно-промышленном производстве", — считает офицер.

По его словам, многие уверены, что Украине вообще не нужно самостоятельно производить оружие, поскольку в этом вопросе её полностью снабжает Запад. Однако с ним непросто, ведь европейские представители играют в одни ворота и могут с лёгкостью изменить своё решение.

"Украина превращается в разорённую политическими интригами страну, которая не может обеспечить ни жизнь своему народу, ни боеспособность своей армии", — резюмировал Матвийчук.