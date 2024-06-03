"Балансирует на грани": Харьков остался без собственного электричества
Мэр Терехов: Харькову приходится брать электричество из других городов
Харьков из-за серьёзных ударов по объектам инфраструктуры больше не может самостоятельно генерировать электричество, поэтому город вынужден заимствовать энергию у соседних населённых пунктов. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в интервью эстонской телерадиовещательной компании ERR.
"23 марта 2024 года были нанесены очень серьёзные удары по энергетической сфере. Сегодня у нас нет ни одной собственной генерации в городе, и мы вынуждены брать электричество из других городов. Это очень трудная ситуация, и она балансирует на грани, мы это прекрасно понимаем", — сказал мэр.
По его словам, вопрос с разрушением станций по выработке электроэнергии обсуждался с немецкой стороной. Терехов отметил, что подписанное соглашение с Берлином гарантирует Харькову 25 миллионов евро для решения проблем с восстановлением станций.
Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове. Согласно данным ресурса по оповещению населения, в регионе была объявлена воздушная тревога. А до этого хлопки были слышны в Днепропетровске.
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