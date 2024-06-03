Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 13:01

"Балансирует на грани": Харьков остался без собственного электричества

Мэр Терехов: Харькову приходится брать электричество из других городов

Харьков из-за серьёзных ударов по объектам инфраструктуры больше не может самостоятельно генерировать электричество, поэтому город вынужден заимствовать энергию у соседних населённых пунктов. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в интервью эстонской телерадиовещательной компании ERR.

"23 марта 2024 года были нанесены очень серьёзные удары по энергетической сфере. Сегодня у нас нет ни одной собственной генерации в городе, и мы вынуждены брать электричество из других городов. Это очень трудная ситуация, и она балансирует на грани, мы это прекрасно понимаем", — сказал мэр.

По его словам, вопрос с разрушением станций по выработке электроэнергии обсуждался с немецкой стороной. Терехов отметил, что подписанное соглашение с Берлином гарантирует Харькову 25 миллионов евро для решения проблем с восстановлением станций.

В "Укрэнерго" подтвердили плачевное положение крупнейшей ГЭС страны
В "Укрэнерго" подтвердили плачевное положение крупнейшей ГЭС страны

Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове. Согласно данным ресурса по оповещению населения, в регионе была объявлена воздушная тревога. А до этого хлопки были слышны в Днепропетровске.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / leungchopan

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров