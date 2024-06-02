На Украине сообщают о взрывах в Днепре
В Днепре прогремели взрывы
В Днепре (бывший Днепропетровск) были слышны взрывы. Об этом сообщают различные украинские средства массовой информации в телеграм-каналах.
"В Днепре слышны звуки взрывов", — говорится в одной из публикаций.
Стоит отметить, что воздушная тревога в регионе была объявлена спустя некоторое время после того, как информация о взрывах появилась в украинских СМИ. Сведений о пострадавших или погибших не поступало.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на 1 июня сообщалось об аналогичной ситуации в Виннице. Там также были слышны взрывы.
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