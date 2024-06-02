На Украине сообщают о взрывах в Днепре

В Днепре (бывший Днепропетровск) были слышны взрывы. Об этом сообщают различные украинские средства массовой информации в телеграм-каналах.

"В Днепре слышны звуки взрывов", — говорится в одной из публикаций.

Стоит отметить, что воздушная тревога в регионе была объявлена спустя некоторое время после того, как информация о взрывах появилась в украинских СМИ. Сведений о пострадавших или погибших не поступало.