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Регион
1 июня, 23:04

На Украине сообщают о взрывах в Днепре

В Днепре прогремели взрывы

В Днепре (бывший Днепропетровск) были слышны взрывы. Об этом сообщают различные украинские средства массовой информации в телеграм-каналах.

"В Днепре слышны звуки взрывов", — говорится в одной из публикаций.

Стоит отметить, что воздушная тревога в регионе была объявлена спустя некоторое время после того, как информация о взрывах появилась в украинских СМИ. Сведений о пострадавших или погибших не поступало.

В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв

Ранее Life.ru писал, что в ночь на 1 июня сообщалось об аналогичной ситуации в Виннице. Там также были слышны взрывы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Алексей Соловьёв
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