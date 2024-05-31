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Регион
31 мая, 17:46
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В Одессе прогремел взрыв

Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги

В Одессе произошёл взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"В городе слышен взрыв", — говорится в его телеграм-канале.

Других подробностей Труханов не привёл. Примерно через полчаса после взрыва в Одесской, а также Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях отменили сигнал воздушной тревоги. При этом воздушная тревога уже более 13 часов продолжает действовать в Харьковской области.

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Ранее сообщалось о взрывах в Одессе 28 и 29 мая. В первом случае, как заявили в подполье, всё произошло недалеко от порта, ближе к району Пересыпь.

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Shutterstock / FOTODOM / deniska_ua

Никита Никонов
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