В Одессе прогремел взрыв

В Одессе произошёл взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"В городе слышен взрыв", — говорится в его телеграм-канале.

Других подробностей Труханов не привёл. Примерно через полчаса после взрыва в Одесской, а также Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях отменили сигнал воздушной тревоги. При этом воздушная тревога уже более 13 часов продолжает действовать в Харьковской области.