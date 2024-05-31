В Одессе прогремел взрыв
Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги
В Одессе произошёл взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.
"В городе слышен взрыв", — говорится в его телеграм-канале.
Других подробностей Труханов не привёл. Примерно через полчаса после взрыва в Одесской, а также Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях отменили сигнал воздушной тревоги. При этом воздушная тревога уже более 13 часов продолжает действовать в Харьковской области.
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