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Регион
31 мая, 03:24

Украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве

Мощные взрывы раздались на территории Киева ранним утром 31 мая. О серии прилётов написали украинские издания "Общественное" и УНИАН.

"Сильнейший взрыв в Киеве", — сказано в одном из сообщений.

В городе объявлена воздушная тревога. Сирены ракетной опасности также звучат на территории 16 северных, западных и центральных областей Украины.

В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

А днём ранее взрывы раздались в Днепре и Харьковской области. Удары пришлись по объектам инфраструктуры, сообщали власти региона.

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Shutterstock / FOTODOM / chaossart

Илья Пушкарев
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