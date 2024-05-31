Украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве
Мощные взрывы раздались на территории Киева ранним утром 31 мая. О серии прилётов написали украинские издания "Общественное" и УНИАН.
"Сильнейший взрыв в Киеве", — сказано в одном из сообщений.
В городе объявлена воздушная тревога. Сирены ракетной опасности также звучат на территории 16 северных, западных и центральных областей Украины.
А днём ранее взрывы раздались в Днепре и Харьковской области. Удары пришлись по объектам инфраструктуры, сообщали власти региона.
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