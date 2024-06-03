В "Укрэнерго" подтвердили плачевное положение крупнейшей ГЭС страны

Крупнейшая гидроэлектростанция Украины — Днепровская ГЭС (Днепрогэс) — находится в затруднительном положении. Оборудование и сооружения станции получили сильные повреждения, есть сбои в работе предприятия, сообщил глава Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Станция находится в очень затруднительном положении с точки зрения технического состояния сооружений, оборудования. Станция очень-очень сильно повреждена", — сказал он в эфире украинского Общественного телевидения.