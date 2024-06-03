В "Укрэнерго" подтвердили плачевное положение крупнейшей ГЭС страны
Глава "Укрэнерго": Днепровская ГЭС находится в затруднительном положении
Крупнейшая гидроэлектростанция Украины — Днепровская ГЭС (Днепрогэс) — находится в затруднительном положении. Оборудование и сооружения станции получили сильные повреждения, есть сбои в работе предприятия, сообщил глава Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Станция находится в очень затруднительном положении с точки зрения технического состояния сооружений, оборудования. Станция очень-очень сильно повреждена", — сказал он в эфире украинского Общественного телевидения.
Он отметил, что из-за повреждений в штатном режиме станция работать не может.
Как писал Life.ru, в ночь на 1 июня российские войска нанесли стратегические удары по энергетическим объектам Украины. Сообщалось о взрывах в подконтрольном украинской армии Запорожье. Позже полиция перекрыла проезд до крупнейшей ГЭС. Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что прилёты по энергообъектам фиксировали не только в Запорожье, но и других областях Незалежной. Это подтвердили и в Минобороны России.
Wikipedia / Anatoliy Volkov