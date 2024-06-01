В Винницкой области загорелся объект критической инфраструктуры
Глава ОВА Борзов: В Винницкой области горит объект критической инфраструктуры
В Винницкой области Украины загорелся объект критической инфраструктуры. Об этом происшествии в ночь на 1 июня в своём телеграм-канале передаёт глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Борзов.
"В Винницкой области <...> возник пожар на объекте критической инфраструктуры", — написал украинский чиновник.
Помимо того, он заявил, что в результате инцидента никто не пострадал. Также Борзов подчеркнул, что на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее Life.ru со ссылкой на украинские средства массовой информации сообщал, что в ночь на 1 июня в Виннице раздались взрывы. Также сообщалось, что в регионе была поднята воздушная тревога.
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