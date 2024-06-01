В Винницкой области загорелся объект критической инфраструктуры

В Винницкой области Украины загорелся объект критической инфраструктуры. Об этом происшествии в ночь на 1 июня в своём телеграм-канале передаёт глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Борзов.

"В Винницкой области <...> возник пожар на объекте критической инфраструктуры", — написал украинский чиновник.

Помимо того, он заявил, что в результате инцидента никто не пострадал. Также Борзов подчеркнул, что на месте происшествия работают экстренные службы.