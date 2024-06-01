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Регион
1 июня, 03:58

В Винницкой области загорелся объект критической инфраструктуры

Глава ОВА Борзов: В Винницкой области горит объект критической инфраструктуры

В Винницкой области Украины загорелся объект критической инфраструктуры. Об этом происшествии в ночь на 1 июня в своём телеграм-канале передаёт глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Борзов.

"В Винницкой области <...> возник пожар на объекте критической инфраструктуры", — написал украинский чиновник.

Помимо того, он заявил, что в результате инцидента никто не пострадал. Также Борзов подчеркнул, что на месте происшествия работают экстренные службы.

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Ранее Life.ru со ссылкой на украинские средства массовой информации сообщал, что в ночь на 1 июня в Виннице раздались взрывы. Также сообщалось, что в регионе была поднята воздушная тревога.

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Shutterstock / FOTODOM / Everyonephot

Алексей Соловьёв
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