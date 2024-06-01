Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье
Рогов: В подконтрольном Киеву Запорожье прогремело несколько взрывов
В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье прозвучала серия взрывов. Об этом информировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"По предварительным данным — прилёты вежливых ракет, а также активно "працюе ППО" ВСУ", — написал он в телеграм-канале, добавив, что Запорожье будет свободным.
Информацию о взрывах в Запорожье подтвердил и глава назначенной Киевом областной военной администрации Иван Фёдоров. Подробности, однако, он сообщать не стал.
Ранее сегодня украинские СМИ сообщили о взрывах в Виннице. А вечером 31 мая о похожей ситуации в Одессе сообщал мэр города Геннадий Труханов. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в результате удара по одесскому порту были поражены разведывательный корабль и катер Военно-морских сил Украины "Голая пристань".
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