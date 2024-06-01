Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье

В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье прозвучала серия взрывов. Об этом информировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"По предварительным данным — прилёты вежливых ракет, а также активно "працюе ППО" ВСУ", — написал он в телеграм-канале, добавив, что Запорожье будет свободным.