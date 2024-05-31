Подполье сообщило об ударе по морскому порту Одессы
Подпольщик Лебедев: Разведкорабль и катер ВСУ поражены после удара по порту Одессы
В результате удара по порту Одессы поражены разведывательный корабль и катер Военно-морских сил Украины "Голая пристань". Об этом РИА "Новости" сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Одесса вечером 31 мая получила прилёт в военные объекты в морском порту", — заявил он и добавил, что на место после удара прибыли машины скорой помощи.
Напомним, что ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрыве в городе. Других подробностей он не привёл.
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