Подполье сообщило об ударе по морскому порту Одессы

В результате удара по порту Одессы поражены разведывательный корабль и катер Военно-морских сил Украины "Голая пристань". Об этом РИА "Новости" сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Одесса вечером 31 мая получила прилёт в военные объекты в морском порту", — заявил он и добавил, что на место после удара прибыли машины скорой помощи.