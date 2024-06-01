ВС РФ нанесли удар по объектам энергосистемы Украины, поражены арсеналы вооружения Запада

В ответ на попытки ВСУ нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта Вооружённые силы (ВС) РФ нанесли групповой удар по украинским энергообъектам, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Также поражены арсеналы хранения западного вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Там уточнили, что удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, цель удара была достигнута.

"Все назначенные объекты поражены", — говорится в сообщении.