ВС РФ нанесли удар по объектам энергосистемы Украины, поражены арсеналы вооружения Запада
Минобороны: ВС РФ нанесли групповой ответный удар по объектам энергетики Украины
В ответ на попытки ВСУ нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта Вооружённые силы (ВС) РФ нанесли групповой удар по украинским энергообъектам, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Также поражены арсеналы хранения западного вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Там уточнили, что удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, цель удара была достигнута.
"Все назначенные объекты поражены", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские войска за прошедшую неделю, с 25 по 31 мая, нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины. Так, в результате поражены командные пункты, аэродромы и базы горючего ВСУ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ