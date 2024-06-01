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Регион
1 июня, 10:32

ВС РФ нанесли удар по объектам энергосистемы Украины, поражены арсеналы вооружения Запада

Минобороны: ВС РФ нанесли групповой ответный удар по объектам энергетики Украины

В ответ на попытки ВСУ нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта Вооружённые силы (ВС) РФ нанесли групповой удар по украинским энергообъектам, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Также поражены арсеналы хранения западного вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Там уточнили, что удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, цель удара была достигнута.

"Все назначенные объекты поражены", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска за прошедшую неделю, с 25 по 31 мая, нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины. Так, в результате поражены командные пункты, аэродромы и базы горючего ВСУ.

ВС РФ ударили по военному аэродрому во Львовской области, заявили в подполье
ВС РФ ударили по военному аэродрому во Львовской области, заявили в подполье
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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