ВС РФ за неделю нанесли 25 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины

Российские войска за прошедшую неделю, с 25 по 31 мая, нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины. Так, в результате поражены командные пункты, аэродромы и базы горючего ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также БПЛА, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников", — говорится в сообщении оборонного ведомства.