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Регион
31 мая, 13:21

ВС РФ за неделю нанесли 25 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины

Российские войска за прошедшую неделю, с 25 по 31 мая, нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины. Так, в результате поражены командные пункты, аэродромы и базы горючего ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также БПЛА, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также в течение недели были поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.

Российская авиация ударила ракетой по переправе ВСУ под Харьковом
Российская авиация ударила ракетой по переправе ВСУ под Харьковом

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ взяли под контроль около половины города Волчанска в Харьковской области. Потери ВСУ за май составили более 35 тысяч военных и 2,7 тысячи единиц вооружения. При этом российские военные освободили за текущий месяц 28 населённых пунктов.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Исакова
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