Российская авиация ударила ракетой по переправе ВСУ под Харьковом
ТАСС: Поражена переправа ВСУ через Оскол в Купянском районе Харьковской области
Российская авиация поразила переправу Вооружённых сил Украины (ВСУ) через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области. Об этом в пятницу, 31 мая, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
"Российская авиация нанесла ракетный удар по переправе ВСУ через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области", — отметил он без уточнения последствий удара.
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ