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Регион
31 мая, 09:58
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Российская авиация ударила ракетой по переправе ВСУ под Харьковом

ТАСС: Поражена переправа ВСУ через Оскол в Купянском районе Харьковской области

Российская авиация поразила переправу Вооружённых сил Украины (ВСУ) через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области. Об этом в пятницу, 31 мая, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

"Российская авиация нанесла ракетный удар по переправе ВСУ через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области", — отметил он без уточнения последствий удара.

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Ранее Life.ru писал, что ВС РФ взяли под контроль около половины города Волчанска в Харьковской области. Потери ВСУ за май составили более 35 тысяч военных и 2,7 тысячи единиц вооружения. При этом российские военные освободили за последний весенний месяц 28 населённых пунктов.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
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