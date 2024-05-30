Главное с фронта: С какой стороны 30 мая Армия России заходит в Волчанск и почему в Харькове гремят дискотеки ВС РФ готовятся к заходу в Харьковскую область с нового направления, ВСУ получат новые западные самолёты, в России придумали средство для защиты аэродромов от атак дронов: новости военкоров с зоны СВО на 30 мая — в материале Life.ru. 30 мая, 09:31 14903 14903 Российский военнослужащий в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Что происходит под Харьковом — бои за Волчанск 30 мая

Как сообщает телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской весны", на территории Харьковской области продолжаются ожесточённые бои. Подразделения из состава 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ попытались провести контратаку в Волчанске, но потеряли около 20 человек и отошли на исходные позиции.

В центре Волчанска продолжается уничтожение украинских войск, засевших в многоэтажной застройке. Для ударов по ним используются бомбы ФАБ-500М62. Такая тактика позволяет беречь личный состав от прямых штурмов и уничтожать солдат ВСУ точечными ударами, считают военкоры. Общее продвижение ВС РФ на Волчанском направлении за последние сутки составило до 400 метров.

Для обеспечения эффективной работы авиации продолжаются удары по украинской системе ПВО. В районе населённого пункта Русские Тишки Харьковской области с помощью БПЛА "Ланцет" был поражён украинский ЗРК "Оса".

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщает, что ВС РФ готовятся к заходу на территорию Харьковской области ещё с одного направления. Речь идёт про участок западнее Волчанска, в районе Казачья Лопань – Золочев. Украинские власти планируют организовать эвакуацию из этих населённых пунктов.

В Харьковской области наносятся удары по критической инфраструктуре противника, за ночь по целям в регионе было выпущено восемь ракет. Тем не менее в самом Харькове продолжается разгульная жизнь: до 23:00 проходят дискотеки, недавно открылся новый развлекательный центр, отмечают в пабликах.

Что происходит в Донбассе 30 мая

В наступлении за Авдеевкой артиллеристам-сибирякам удалось поразить уже второй танк Abrams за последние два дня. Как отмечает военный эксперт Борис Рожин, наиболее тяжёлая для ВСУ ситуация складывается в районе Карловки и Уманского. В бесперспективных попытках сдержать наступление ВС РФ украинское командование бросает в бой западную технику, но теряет её так же быстро. Где-то в Донбассе заметили самоходную ванну, сделанную русскими Кулибиными для доставки грузов на передовую.

Самоходная ванна в зоне СВО. Видео © Telegram / Война История Оружие

Ситуация в воздухе на фронте 30 мая

В прошедшие сутки в Крыму было неспокойно. Утром моряки-черноморцы впервые уничтожили с помощью FPV-камикадзе морской дрон противника. Ночью полуостров подвергся ракетной атаке, в Керчи повреждения от обломков ракет получили два парома. Но и для противника тёмное время суток не было тихим. В Днепропетровске удары по военным целям наносились с помощью "Гераней".

Украине передадут два шведских самолёта ДРЛО ASC 890. Этот самолёт позволяет отслеживать корабли, самолёты и ракеты на расстоянии до 350 километров. Использовать такие аппараты ВСУ могут как для организации ракетных атак, так и для координации действий остатков своей авиации.

Скорее всего, шведские самолёты будут базироваться в Польше или Румынии, так как на Украине для этого нет соответствующей инфраструктуры. Тем не менее они в любом случае станут законной целью для русских истребителей.

Авторы Кирилл Золотарев