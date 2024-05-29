Новости военкоров: Где Армия России добила западных инструкторов ВСУ и как 29 мая продвигаются наши штурмовики Точный удар ВС РФ по лагерю наёмников, окружение украинских боевиков в Волчанске и новые успехи Армии России в Донбассе — дайджест в материале Life.ru. 29 мая, 12:40 17014 17014 Боевая работа самоходной реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Перемалывание резервов, 29 мая

Украинское командование продолжает стягивать резервы в Харьковскую область. По информации "Рыбаря", в Волчанске бои идут в городской застройке. ВСУ попытались провести контратаку.

— Противник силами роты 36-й бригады морской пехоты и роты 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ пытался контратаковать позиции российских войск со стороны агрегатного завода. Понеся большие потери, отступил на исходные позиции, — отмечает "Северный ветер".

Также вэсэушники пытаются навести переправу через реку Волчью. Любые попытки завершаются крахом. Минимум один ТМУ-72 был уничтожен. А для боевиков наступают тяжёлые дни.

Российские военнослужащие в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

— Штурмовые ВС РФ за ночь зачистили территорию промки агрегатного завода в Волчанске и расширили зону контроля в центре города, где зажатые в клещи ВСУ не могут покинуть позиции, прижатые к реке Волчьей, — поясняет Condottiero.

В Липцах группировке "Север" противостоят силы Национальной гвардии Украины. Они также пытались провести контратаку, но безуспешно.

Продолжаются бои и под Купянском. Полковник НМ ЛНР Андрей Марочко заявляет, что в районах населённых пунктов Стельмаховка и Мясожаровка, вдоль реки Жеребец, украинские боевики оборудуют свои позиции.

— По характеру действий противника можно говорить о том, что, даже невзирая на потери и угрозу полного уничтожения группировки боевиков, украинское командование делает ставку на эти рубежи и пытается всячески их удержать, — предполагает военнослужащий.

Освобождение Донбасса, 29 мая

Продолжают российские войска оттеснять противника и в Донбассе. Основные изменения за прошедшие сутки тут зафиксированы у Старомайорского. "Два майора" заявляют, что уже освобождена большая часть села. В Часовом Яре медленно, но уверенно двигаются российские штурмовики.

Российский военнослужащий инженерно-сапёрной роты в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

— 98-я ВДД ВДВ ведёт штурмовые действия в микрорайоне Канал и продвинулась вглубь на 200 метров. Идут тяжёлые стрелковые бои. Огнём артиллерии уничтожаются опорные пункты противника, оборудованные в многоэтажных зданиях, — сообщает "Архангел спецназа".

Андрей Марочко отмечает, что ВСУ теряют на этом направлении до батальона личного состава ежедневно. Более 65% — это безвозвратные потери.

Как западным оружием бьют по регионам России, 29 мая

Пока западные страны не могут решить, разрешать Украине применять их вооружение по территории России или нет, киевский режим уже наносит удары. По данным Bild, ВСУ ранее уже несколько раз применяли комплекс Patriot. Можно предположить, что одной из целей стал Ил-76, сбитый 24 января в Белгородской области. Борт перевозил украинских военнопленных.

— Реакция — гневные звонки из Берлина и Вашингтона, а также угроза прекратить поставлять ракеты для ПВО, если такой инцидент повторится, — говорится в статье.

AFP также со ссылкой на несколько источников подтверждает, что западное вооружение уже бьёт по России. Один из ударов был по Краснодару. Россия не отстаёт в деле уничтожения западных сил на Украине. "НгП раZVедка" сообщает, что во Львовской области уничтожен пункт размещения личного состава.

— Подтверждённые потери среди личного состава врага — до 300 человек убитыми и ранеными. Следите за некрологами во вражеских СМИ, в ближайшее время по ним можно будет легко определить, кто именно засел в этом ПВД, также поскольку значительная часть импортных "инструкторов" обитает во Львовской области, — пишут авторы канала.

Авторы Даниил Черных