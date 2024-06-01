ВС РФ ударили по военному аэродрому во Львовской области, заявили в подполье

Минувшей ночью ВС России вновь наносили удары по объектам на Украине. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в частности, целью стал военный аэродром в городе Стрые Львовской области.

Как пишет РИА "Новости", зафиксировали четыре прилёта. Один из них пришёлся по самому аэродрому и Стрыйской авиабазе, которую готовили к приёму обещанных Украине истребителей F-16. Также очень мощный взрыв прогремел на складах бывшего инженерного батальона.

Кроме того, российские войска поразили вагоноремонтный завод, где, по данным подполья, базируется западная военная техника. Также ракеты ударили по Львовскому батальону радиотехнической бригады ПВО неподалёку от аэродрома.